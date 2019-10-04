https://static.news.ru/photo/fb406c02-e778-11e9-95c4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский (справа) Фото: president.gov.ua

Премьер России Дмитрий Медведев считает, что президент Украины Владимир Зеленский в отношениях с США находится в очень непростом положении. Он сравнил его с «молотом» республиканцев с одной стороны и «наковальней» демократов — с другой.

Мнением на этот счёт Медведев поделился в интервью Сергею Брилёву на телеканале «Россия».

Если Зеленский продолжит расследование [в отношении Байдена] и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что это мой человек, тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается. Если он заблокирует это расследование, на него обидится администрация Трампа, — сказал политик.

Ранее Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Как следует из документа, в ходе разговора Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

4 октября бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил Конгрессу, что никто, включая Трампа, не оказывал на него давления, чтобы начать на Украине расследование по компании семьи Байдена Burisma.

Волкер подтвердил, что летом помог договориться о личной встрече президентского адвоката с помощником Зеленского. Дипломат тогда предупредил адвоката, чтобы тот не слишком доверял генпрокурору Украины Юрию Луценко. В августе глава надзорного ведомства ушёл в отставку, а позднее рассказал, что адвокат неоднократно просил его начать расследование в отношении Байденов, но получал отказ, писал News.ru.