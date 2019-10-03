https://static.news.ru/photo/924897c6-e67c-11e9-a96d-fa163e074e61_660.jpg Курт Волкер Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер порядка десяти часов давал показания Конгрессу. Парламентарии опрашивали его в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.

Дипломат заявил конгрессменам, что советовал украинским властям не пытаться оказать влияния на политику Вашингтона. Он также утверждает, что никто, включая Трампа, не оказывал на него давление, чтобы начать на Украине расследование по компании Burisma. Это дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает AP .

Волкер подтвердил, что летом помог договориться о личной встрече президентского адвоката Рудольфа Джулиани с Андреем Ермаком, помощником президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат тогда предупредил адвоката, чтобы тот не слишком доверял генпрокурору Украины Юрию Луценко. В августе глава надзорного ведомства ушёл в отставку, а позднее рассказал, что Джулиани неоднократно просил его начать расследование в отношении Байденов, но получал отказ.

Ранее Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины. Эта беседа стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, в ходе разговора Зеленский пообещал американскому лидеру, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело Байдена.

The New York Times при этом сообщила, что Курт Волкер и посол Штатов в ЕС Гордон Сонланд готовили для Зеленского заявление. Украинский лидер должен был подтвердить свою приверженность расследованию по компании Burisma.

Издание отмечает, что документ подготовили через несколько недель после телефонного разговора Трампа с Зеленским. Кроме того, главный помощник президента Украины знал об этом.