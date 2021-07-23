Медицинский журнал The Lancet назвали виновником пандемии коронавируса

Авторитетный медицинский журнал The Lancet с момента распространения пандемии коронавирусной инфекции имел доступ к исследованиям, которые подтверждали передачу коронавируса от человека к человеку, но скрывал это, утверждает медицинский исследователь, директор компании Wellcome Trust Джереми Фаррар, сообщает The Daily Mail.

По его словам, информация, которая была у редакции журнала на момент начала пандемии, могла бы остановить рост числа заражений, если бы была опубликована. Тем не менее The Lancet не стал публиковать исследования китайских медиков, а также не прислушался к советам эпидемиологов. Фаррар подчеркнул, что информация о передачи вируса бессимптомными носителями в начале пандемии также не была обнародована.

Мир должен был немедленно узнать об этом, — заявил эксперт.

Он обратил внимание, что после обнаружения первых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ухани уже пошли разговоры об опасности этого вируса, но The Lancet также проигнорировал эту информацию. Эксперт объясняет произошедшее давлением властей КНР на журнал, которые не хотели придавать огласке информацию.

Впервые вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском городе Ухань. В настоящее время до сих пор неизвестно, что было эпицентром его распространения. Предполагалось, что вирус распространился с рынка морских животных, также высказывалось мнение, что он был создан человеком в лаборатории. Эксперты ВОЗ по итогам поездки в Ухань назвали маловероятным лабораторное происхождение инфекции. Согласно самой вероятной версии, вирус передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил, что доклад ВОЗ о происхождении коронавируса «полон неправды». Он убеждён, что этот документ является продолжением кампании КНДР и ВОЗ по дезинформации. Политик подчеркнул, что Уханьский институт вирусологии является наиболее вероятным источником по распространению коронавирусной инфекции.