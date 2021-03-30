ВОЗ обнародовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай

https://static.news.ru/photo/221658ae-9165-11eb-a94d-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Yuguo/Keystone Press Agency/Global look Press

Лабораторное происхождение коронавирусной инфекции «крайне маловероятно». Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном по итогам поездки экспертов в Ухань.

Переход [к человеку] в результате лабораторного инцидента представляется крайней маловероятным, - приводит ТАСС выдержку из текста доклада.

Коронавирус передался человеку, согласно самой вероятной версии, от летучих мышей через другое животное. При этом в докладе организации подчёркивается, что точный источник инфекции всё ещё не установлен.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эксперты продолжают рассматривать все возможные версии происхождения вируса. Однако источник инфекции всё ещё не обнаружен. Таким образом он прокомментировал 40-страничный итоговый доклад, опубликованный после поездки экспертов в Китай.

Ранее стало известно, что эксперты ВОЗ подтвердили, что первые случаи заражения были связаны с рынком морепродуктов в Ухани, но было выявлено такое же количество случаев, которые были зафиксированы на других рынках, а ряд случаев вообще не были с ними связаны. Международные специалисты ВОЗ с 14 января находились в Китае почти месяц. Они посетили Уханьский университет вирусологии, лабораторию BSL-4, рынок морепродуктов в Ухани, больницу и центр по профилактике и контролю заболеваний.

Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ описала передачу коронавируса от летучих мышей к людям. В отчёте говорится, что «эволюционное расстояние между вирусами летучих мышей и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено».