Лётчика Ярошенко перевели из изолятора в новый тюремный блок

https://static.news.ru/photo/35789ff8-0bad-11eb-bb1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Российский пилот Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме Данберри (город Фэрфилд, штат Коннектикут), переведён из изолятора, где он содержался на карантине, в тюремный блок.

Об этом ТАСС рассказала жена заключённого Виктория Ярошенко. По словам женщины, лётчика перевели не в тот блок, где он провёл последние несколько лет, а в новый.

Полностью сменились люди вокруг — как заключённые, так и охранники. Пока нам никто не смог объяснить, чем была вызвана необходимость помещать его на карантин, — рассказала Виктория.

У лётчика продолжаются проблемы со здоровьем, отметила супруга. Некоторое время назад он вновь почувствовал недомогание и жаловался на головную боль.

Ярошенко поместили на карантин в начале сентября. Тогда же из отделения Федерального бюро тюрем США поступил запрос о переводе россиянина в другую тюрьму. Дипломаты посольства РФ обратились в Госдепартамент с просьбой оставить лётчика в прежнем месте заключения.

Как передавал NEWS.ru, адвокат Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что россиянина содержат в изоляторе в плохих условиях. Лётчика выпускают из одиночной камеры помыться и поговорить по телефону только раз в три дня.

Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы в сентябре 2011 года. В США россиянина доставили из Либерии, где его задержали 28 мая 2010 года. Лётчика обвинили в намерении перевезти крупную партию кокаина. Свою вину россиянин отрицает, а дело называет политически мотивированным.