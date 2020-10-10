Лётчика Ярошенко перевели из изолятора в новый тюремный блок

Российский пилот Константин Ярошенко, отбывающий срок в американской тюрьме Данберри (город Фэрфилд, штат Коннектикут), переведён из изолятора, где он содержался на карантине, в тюремный блок.
Об этом ТАСС
Полностью сменились люди вокруг — как заключённые, так и охранники. Пока нам никто не смог объяснить, чем была вызвана необходимость помещать его на карантин, — рассказала Виктория.
У лётчика продолжаются проблемы со здоровьем, отметила супруга. Некоторое время назад он вновь почувствовал недомогание и жаловался на головную боль.
Ярошенко поместили на карантин в начале сентября. Тогда же из отделения Федерального бюро тюрем США поступил запрос о переводе россиянина в другую тюрьму. Дипломаты посольства РФ обратились в Госдепартамент с просьбой оставить лётчика в прежнем месте заключения.
Как передавал NEWS.ru, адвокат Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что россиянина содержат в изоляторе в плохих условиях. Лётчика выпускают из одиночной камеры помыться и поговорить по телефону только раз в три дня.
Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы в сентябре 2011 года. В США россиянина доставили из Либерии, где его задержали 28 мая 2010 года. Лётчика обвинили в намерении перевезти крупную партию кокаина. Свою вину россиянин отрицает, а дело называет политически мотивированным.
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