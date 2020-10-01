Адвокат: лётчика Ярошенко содержат на карантине в США в плохих условиях

https://static.news.ru/photo/7058c08c-8343-11ea-950b-fa163e074e61_660.jpg Константин Ярошенко Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Российского лётчика Константина Ярошенко, отбывающего тюремный срок в США и имеющего проблемы со здоровьем, оставят в той тюрьме, где он содержится. Вместе с тем он столкнулся с тяжёлыми условиями, сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Защитник выразил удивление тем, что Ярошенко по-прежнему остаётся в тюрьме на карантине, на который его посадили еще 2 сентября. В то же время власти США удовлетворили требование российских дипломатов о том, чтобы Ярошенко не переводили в другую тюрьму в связи с возможными рисками для его здоровья, сообщает РИА Новости.

Да, его не будут переводить, но в то же время он находится по-прежнему в карантине, — подтвердил Тарасов.

По его словам, Ярошенко проходил обследование в больнице около двух недель назад, а затем его снова посадили на карантин. Условия содержания Ярошенко Тарасов назвал ужасными, так как лётчик сидит в камере-одиночке, откуда его выпускают всего раз в три дня, чтобы он мог помыться и совершить звонок по телефону.

Как сообщал NEWS.ru, в последние полгода ведутся широкие обсуждения на тему возможного обмена двух содержащихся в США россиян — Виктора Бута и Константина Ярошенко — на американского шпиона Пола Уилана. Летом 2020 года адвокат обоих заключённых Алексей Тарасов сообщил, что такой интерес есть в американском истеблишменте.

Мосгорсуд 15 июня приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима. Вину свою Уилан не признал, но обжаловать решение отказался. Его защитник сообщил, что идея обмена Уилана на Бута и Ярошенко, действительно, обсуждается, однако у него нет конкретной информации.

Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы в США в 2011 году. Его обвиняют в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.