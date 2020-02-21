https://static.news.ru/photo/8f8ac77a-548b-11ea-81b0-fa163e074e61_660.jpg Строительство второй очереди космодрома «Восточный» Фото: roscosmos.ru

Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин просил президента Белоруссии Александра Лукашенко помочь со специалистами, которые вместе с коллегами из РФ достроили бы космодром Восточный. Об этом рассказал сам белорусский лидер.

По словам политика, тему строительства космодрома он обсудил с президентом России Владимиром Путиным.

Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с Рогозиным полетели или полетят, — цитирует Лукашенко БелТА.

Агентство отмечает, что глава Белоруссии выразил готовность помочь Москве в завершении строительства космодрома.

Ранее NEWS.ru писал, что контроль за ходом работ на Восточном осуществляют с помощью спутников. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Маркетинг», расходы на содержание космодрома выросли на 350 миллионов рублей за год.