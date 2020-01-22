Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Маркетинг», расходы на содержание космодрома Восточный выросли на 350 миллионов рублей за год.
В эту сумму войдёт содержание объектов наземной космической и поддержание функционирования обеспечивающей инфраструктур. В 2018 году на эти цели было выделено 2,249 млрд, в 2019 — 2,249 млрд, а в 2020 году — уже 3,052 млрд рублей,
Как писал NEWS.ru ранее, госкорпорация «Роскосмос» собирается выяснить, завышена ли стоимость первого этапа строительства космодрома Восточный. Как указано в материалах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок, проверка обойдётся в 255 млн руб.
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