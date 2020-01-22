https://static.news.ru/photo/8f217fc4-3da0-11ea-a99e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Маркетинг», расходы на содержание космодрома Восточный выросли на 350 миллионов рублей за год.

В эту сумму войдёт содержание объектов наземной космической и поддержание функционирования обеспечивающей инфраструктур. В 2018 году на эти цели было выделено 2,249 млрд, в 2019 — 2,249 млрд, а в 2020 году — уже 3,052 млрд рублей, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, госкорпорация «Роскосмос» собирается выяснить, завышена ли стоимость первого этапа строительства космодрома Восточный. Как указано в материалах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок, проверка обойдётся в 255 млн руб.