Лукашенко: Украина атаковала бы Белоруссию, если бы не вмешалась Россия

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НАТО не будет посылать свои войска или самолёты на Украину, вновь заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, такой шаг может спровоцировать «полноценную» войну между Россией и НАТО, пишет Reuters. Ранее он сообщил, что события на Украине не должны перерасти в войну НАТО с Россией, так как это приведёт к большому числу жертв.

Столтенберг подчеркнул, что в сложившейся ситуации сторонам необходимо искать дипломатические пути разрешения конфликта. Кроме того, он отметил, что введение бесполётной зоны над Украиной с большой вероятностью приведёт к эскалации в...