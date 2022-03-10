Лукашенко: Украина атаковала бы Белоруссию, если бы не вмешалась Россия
Захар Чайченко
Захар Чайченко
14:53, 11 марта 2022
Фото: president.gov.by
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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в ходе встречи со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным в Москве, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы РФ не нанесла превентивный удар. При этом глава республики отметил, что к концу года люди забудут о российской военной спецоперации на Украине. Трансляцию переговоров лидеров двух стран ведёт телеканал «Россия 24».
Они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения ударов по Белоруссии, — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер также заявил, что покажет карты, раскрывающие планы нападения Украины на Белоруссию.
В ходе встречи Путин сообщил Лукашенко о позитивных сдвигах в переговорном процессе с Украиной. По его словам, переговоры идут практически ежедневно.