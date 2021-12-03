Лукашенко: Минск не планирует «вышвыривать» западных дипломатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Минск не планирует «вышвыривать» западных дипломатов в ответ на санкции, сообщает агентство БелТа. Ранее ЕС обнародовал пятый по счёту пакет персональных санкций по Белоруссии.

Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что все действия по объявлению дипломатов персонами нон грата будут осуществлять в соответствии с нормами международного права.

Ранее Лукашенко заявил, что экономика Белоруссии подвергается небывалому давлению извне, в связи с этим необходимо проанализировать ответные меры на санкции Запада. Он добавил, что республика сталкивается с западными санкциями не впервые, поэтому кабмин должен заниматься выработкой ответных мер «без волокиты, чётко и по-военному».

Накануне стало известно, что США ввели против Белоруссии новый пакет санкций. Они затронули три воздушных судна, 12 компаний и 20 физических лиц. В числе последних средний сын Лукашенко — Дмитрий.

Новые ограничения последовали также со стороны Евросоюза. Под их действие попали 17 граждан страны и 11 компаний, а также белорусский пограничный спецназ — Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ).