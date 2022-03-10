Лавров: спецоперация России в Донбассе идёт по плану

Специальная военная операция России в Донбассе идёт по плану, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости. По итогам встречи в Анталье с украинским коллегой Дмитрием Кулебой он добавил, что все поставленные перед ВС страны цели будут выполнены.

Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, то эти оценки дают, во-первых, представители нашего Министерства обороны и, самое главное, даёт президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчёркивал, что в целом спецоперация идёт по плану, — сказал Лавров.

На пресс-конференции он в очередной раз объяснил причины событий на Украине, подчеркнув, что они были вызваны планировавшимся на март нападением Украины на ДНР и ЛНР.

Между тем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые российской стороной. По его словам, переговоры с Лавровым в Анталье были сложными.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Он выразил надежду на проведение нового раунда встреч с делегацией Украины. Официальный представитель Кремля отметил, что все российские требования уже были озвучены.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В Минобороны страны отмечали, что наносят высокоточные удары по украинской военной инфраструктуре. Угрозы мирным жителям Украины действия России не несут.