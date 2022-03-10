Лавров: Россия не нападала на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Анталье после совместной встречи со своими коллегами из Турции и Украины, что РФ не нападала на Украину. В этой стране возникла ситуация, которая несёт в себе прямые угрозы безопасности России. По его словам, Украина тщательно планировала нападение на ДНР и ЛНР в марте 2022 года. Прямая трансляция конференции ведётся на сайте РИА Новости.

На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто объясняли многократно, что наступила ситуация, которая создаёт прямые угрозы безопасности РФ. Вопреки нашим многолетним напоминаниям, призывам, предложениям нас никто не слушал, — заявил Лавров.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные получили документы Нацгвардии Украины, которые подтверждают подготовку наступательной операции против Донбасса в марте 2022 года. По его словам, проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление Украины на ЛНР и ДНР, подготовка которого должна была завершиться 28 февраля.

Он отметил, что пока остаётся неизвестным, участвовали ли в подготовке украинских военных инструкторы из США и других западных стран.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».