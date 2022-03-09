Минобороны РФ получило документы с планами Киева атаковать Донбасс в марте

Российские военные получили документы нацгвардии Украины, которые подтверждают, что Киев готовил наступательную операцию против Донбасса в марте 2022 года. Проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление Украины на ЛНР и ДНР, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он отметил, что пока остаётся неизвестным, участвовали ли в подготовке украинских военных инструкторы из США и других западных стран.

Минобороны России публикует оригинал секретного приказа командующего нацгвардией Украины Николая Балана от 22 января 2022 года. Приказ «Об организации подготовки батальонной тактической группы 4-й бригады оперативного назначения для выполнения боевых (специальных) задач в операции объединённых сил в составе бригады Вооружённых сил Украины». Документ адресован начальникам Северного киевского, Южного одесского и Западного территориальных управлений нацгвардии Украины, — сказал Конашенков в ходе брифинга.

По его словам, в документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины, в приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне ООС в Донбассе. Он рассказал, что «в соответствии с приказом заместителю командующего нацгвардии была поставлена задача с 7 по 28 февраля 2022 года организовать боевое слаживание батальонно-тактической группы нацгвардии в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины». Он подчеркнул, что согласно приказу «все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской операции объединённых сил в Донбассе».

Проводимая с 24 февраля специальная военная операция российских вооружённых сил упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года, — заявил Конашенков.

По словам Конашенкова, пока неизвестно, насколько глубоко США и НАТО были вовлечены в планирование и подготовку операции по штурму Донбасса украинской армией.

Ранее Конашенков сообщал об уничтожении 32 военных объектов на Украине. Днём ранее он заявил о взятии под контроль в ходе спецоперации ещё пяти населённых пунктов на Украине. Жителям освобождённых населённых пунктов оказывается гуманитарная помощь. Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки силы ВКС России уничтожили 158 военных объектов на территории Украины, включая аэродром около Житомира. В частности, по сообщению РИА Новости, российские истребители сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-27 ВВС Украины.

7 марта Конашенков сообщил, что в Мариуполе бойцы нацбатальонов обстреливают мирных жителей, которые пытаются покинуть дома. По его словам, люди вынуждены прятаться в подвалах. Военные, по его словам, разворачивают огневые точки в домах с надписями «Не стреляйте — здесь дети!». Однако боевики, используя террористическую тактику, именно в таких зданиях разворачивают огневые точки. По данным Конашенкова, накануне в Мариуполе украинские военные использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита», и открыли огонь из-за их спин, в результате чего зафиксированы жертвы — пять убитых и четверо раненых.