Лавров не ждёт перемен в отношениях с США при любом исходе выборов

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Россия будет уважать любой исход президентских выборов, но изменения отношений между двумя странами не ждёт. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как сообщает ТАСС, глава ведомства отказался комментировать ситуацию с выборами в США. По его словам, любые комментарии «будут снова истолкованы как попытка вмешательства во внутренние дела». Также он уверен, что кто бы ни победил — кандидат от демократов или республиканец, — никаких радикальных изменений в отношениях двух стран не будет.

Хотя есть надежда, что здравый смысл восторжествует и, кто бы ни стал президентом, новым американским правительством и администрацией будет осознана необходимость сотрудничать с нами для решения очень серьёзных, глобальных проблем, от которых зависит состояние международной обстановки, — сказал Лавров.

Он добавил, что нельзя сбрасывать со счетов, насколько важное значение российская тема имеет в предвыборном процессе США. По мнению Лаврова, демократы делают всё, чтобы доказать, что Россия будет спекулировать на своих хакерских возможностях и подыгрывать президенту США Дональду Трампу.

Ранее Республиканская партия Соединённых Штатов официально выдвинула действующего президента страны Дональда Трампа в качестве кандидата на ближайшие выборы главы государства.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Такое решение было принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов. В общей сложности Байден получил более 3550 голосов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.