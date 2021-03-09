Латвия возобновляет авиасообщение с Россией

https://static.news.ru/photo/4ad5dd62-813b-11eb-90f5-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Латвия с 17 марта возобновляет авиасообщение с Россией. Также будут разрешены чартерные рейсы.

До запрета полёты в Россию и обратно проводились несколько раз в день. Своё решение о снятие запрета на полёты в третьи страны Латвия мотивировала тем, что авиаперевозки разрешили Эстония и Литва, пишет РИА Новости. Из-за этого получалось так, что граждане Латвии летали в нужные им направления через соседние государства.

Прямое авиасообщение России с другими странами в этом году будет осуществляться по 15–20 направлениям. Но подавляющее число авиаперелётов будет всё же внутри страны. Это Сочи, Крым, Байкал, Камчатка и другие направления, которые финансируются Ростуризмом. Вполне возможно, что авиасообщение возобновится с Кипром, Грецией, Тунисом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что только пять стран мира в настоящее время в полной мере открыты для приёма иностранных туристов. Об этом говорится в сообщении Организации Объединённых Наций (ООН).