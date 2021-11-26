Латвия призвала НАТО предупредить РФ о последствиях эскалации

Россия должна получить от Евросоюза и НАТО сигал о том, что в случае эскалации на границе с Украиной возникнут «очень чёткие последствия». Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил латвийский премьер, на сегодняшний день в Европе наблюдаются сразу несколько гибридных угроз, включая кризис с мигрантами на польско-белорусской границе, а также наращивание войск РФ близ границы с Украиной.

Важно, чтобы Европейский союз и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются очень чёткие последствия, — заявил Кариньш.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков сообщило, что Россия готовится к вторжению на Украину и в связи с этим даже передислоцировала силы на Камчатке. Авторы статьи предположили, что вторжение может начаться не ранее января 2022 года.

В Кремле заверили, что Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении Украины и не намерена на неё нападать. В то же время Запад нагнетает обстановку, выступая с антироссийскими заявлениями и отправляя на Украину военных советников.