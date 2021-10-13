Красный Крест заявил об отсутствии удерживаемых азербайджанцев в Армении

В настоящее время в Армении нет удерживаемых граждан Азербайджана, поэтому организация не осуществляет в этой стране посещения, связанные с конфликтом. Как сообщает информационное агентство АПА, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста Илаха Гусейнова.

По её словам, поисковые запросы, которые были оформлены на основании информации, поступившей от семей пропавших без вести лиц, обработаны и переданы соответствующим структурам.

Международный комитет Красного Креста (МККК) в январе — июне текущего года передал 14 писем оставшимся в зарубежных странах лицам и их родственникам в Азербайджане, — сказала Гусейнова.

Ранее президент Армении Армен Саркисян заявил, что на сегодняшний момент необходимо прилагать усилия для возвращения пленных, выздоровления раненых, обнаружения без вести пропавших в период второй карабахской войны. Он подчеркнул, что армянскому народу нужно выйти из создавшейся ситуации с высоко поднятой головой.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.