КНДР перестала выходить на связь с Сеулом

В КНДР не ответили на звонок представителей Южной Кореи по восстановленным каналам связи в оговоренное время. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что представители двух стран должны были выйти на контакт в 10:00 по московскому времени.

Предположительно, срыв переговоров мог произойти из-за заявления сестры лидера КНДП Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Она выразила протест против совместных учений Южной Кореи и США. Ким Ё Чжон назвала эти манёвры «наиболее важной частью враждебной политики США в отношении КНДР».

Северокорейские власти заявили о прекращении контактов с Сеулом по всем каналам связи 16 июня 2020 года. Позднее стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание разрушили по их решению.

27 июля 2021 года Южная Корея и КНДР восстановили линии связи между двумя странами. По данным администрации южнокорейского президента Муна Чжэ Ина, в настоящее время вся корейская нация хочет, чтобы отношения между Севером и Югом как можно быстрее восстановились.