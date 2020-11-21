Клинические испытания доказали эффективность китайской вакцины

https://static.news.ru/photo/e3069a80-2bd8-11eb-a1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса CoronaVac, разработанной специалистами китайской компанией Sinovac Biotech, продемонстрировали её безопасность и способность создавать быстрый иммунный ответ.

В ходе испытаний было установлено, что у добровольцев, которые получили препарат, уровень антител был ниже, чем у переболевших коронавирусом. Тем не менее этого оказалось достаточно для защиты организма от инфекции. Продолжительность иммунного ответа планируется установить в ходе дальнейших испытаний

В исследовании участвуют более 700 добровольцев в возрасте от 18 до 59 лет. Каждый из них получил по 2 дозы препарата с двухнедельным интервалом.

Результаты испытаний свидетельствуют об эффективности вакцины и её пригодности для экстренного применения во время пандемии, сообщает издание The Lancet Infectious Diseases.

Ранее NEWS.ru писал, что наличие антител было зафиксировано у всех участников испытаний российской вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной центром «Вектор» и зарегистрированной в середине октября. Клеточный иммунитет сформировался у большинства получивших вакцину. Однако его эффективность может быть оценена только в ходе предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований.

Предполагается, что массовая вакцинация россиян «ЭпиВакКороной» начнётся в 2021 году. Она будет бесплатной.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от COVID-19. До «ЭпиВакКороны» был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный в центре имени Гамалеи. Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса.