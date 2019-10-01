https://static.news.ru/photo/ce6ef440-e413-11e9-be52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Xiang/Global Look Press

В военном параде в честь 70-летия образования КНР впервые участвовал новейший ударный стелс-беспилотник Lijian.

Как передаёт ТАСС , аппарат выполнен с применением технологии радиолокационной малозаметности. При этом большинство его тактико-технических характеристик засекречены.

Китайский беспилотник разрабатывался с 2009 года, а первый полёт совершил в 2013 году. Он может использоваться для дальней разведки и перехвата.

Кроме того, на параде была впервые представлена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета DF-41. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков.

Как ранее писал News.ru, в Пекине 1 октября с размахом отмечается 70-летняя годовщина образования КНР. На площади Тяньаньмэнь были впервые представлены новые виды вооружений.