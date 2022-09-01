Китай прекратил поставки двигателей «КамАЗу» «Известия»: китайская компания Weichai прекратила поставки двигателей «КамАЗу»

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Китайская компания Weichai Power Co. Ltd приостановила поставки газовых двигателей для российского «КамАЗа». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленные источники. По имеющимся данным, причиной прекращения поставок стала позиция властей КНР, которые предостерегли корпорацию от работы с компании из России, попавшими под санкции Запада.

Двигатели Weichai ранее устанавливались на тягачи поколения К4, работающие на газомоторном топливе. В частности, таким двигателем оснащался тягач 5490, его производство было запущено в феврале 2020 года. Кроме того, китайскими двигателями комплектовались самосвалы, работающие на метане и автобусы «Нефаз».

По словам источников, ранее в условиях санкций «КамАЗ» также рассматривал возможности ставить дизельные двигатели китайского производителя на классические грузовик поколения К3.

Представитель «КамАЗа» Олег Афанасьев подтвердил информацию о завершении производства грузовика 5490 поколения К4. При этом он сообщил, что на смену этому грузовику придет машина поколения К5 — КамАХ-54901, работающий на сжиженном природном газе. Его производство предполагается запустить во второй половине 2023 года. На эту модель предприятие планирует ставить дизельный двигатель Р6 собственного производства, доработанный для работы на газе.

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