Итальянский художник изобразил вакцину «Спутник V» на поле

https://static.news.ru/photo/1595d98a-866e-11eb-a2b0-96000091f725_660.jpg Фото: Dario Gambarin/facebook.com

На севере Италии в поле появилось изображение ампулы с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Его создал итальянский художник Дарио Гамбарин.

Изображение выполнено просто: на стилизованной бутылочке написано латинскими буквами название вакцины.

Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии «Спутник V» начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины, — цитирует ТАСС Гамбарина.

Это не первая посвящённая пандемии работа художника, использующего для создания своих инсталляций в качестве орудия трактор на поле с посевами. Ещё в феврале прошлого года он изобразил стилизованное изображение коронавируса. И уже тогда он использовал слово «вакцина», но написанное китайскими иероглифами.

Гамбарин создаёт работы на актуальные темы. Он также известен своими гигантскими портретами. В числе знаменитостей запечатлены президенты США и школьница-активистка Грета Тунберг. Однажды Гамбарин создал гигантский портрет российского лидера Владимира Путина.

Как писал NEWS.ru, Гамбарин с помощью трактора нарисовал на поле картину. Он посвятил её вспышке коронавируса.

Художник изобразил китайские иероглифы и написал название вируса латинскими буквами. Своей работой он хотел привлечь внимание общественности к распространению коронавируса.