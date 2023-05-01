Названо условие начала наступления ВС России на Украине ISW: ВС России могут начать наступление на южном направлении при провале контратаки ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что ВС России начнут наступление на южном направлении в случае провала контратаки ВСУ, говорится в отчете, опубликованном на сайте организации. Аналитики Райли Бейли и Катерина Степаненко высказали мнение, что целями российской армии могут стать районы Херсонской и Запорожской областей, остающиеся под контролем Киева.

Российские войска, вероятно, проведут собственное наступление на юге Украины, если потенциальное украинское контрнаступление провалится, — говорится в докладе.

По мнению аналитиков, если украинская армия выберет для наступления какое-либо одно направление, результаты этой операции могут повлиять на расстановку сил в командовании ВС РФ. Исследователи считают, что «российский командующий продемонстрирует либо оглушительный успех в разгроме контрнаступления, либо заметный провал».

Кроме того, эксперты ISW пришли к выводу, что на ход боевых действий существенно повлияли кадровые перестановки в командовании российской армии.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что ВСУ «выходят на финишную прямую» в подготовке к контрнаступлению. По его словам, Киев сделал все возможное для успеха на фронте.