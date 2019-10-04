https://static.news.ru/photo/0b3f46c8-e788-11e9-be1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tasnim News Agency/Wikimedia Commons

Иран намерен отправить своего астронавта в космос, но стране понадобится помощь других стран, заявил министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми.

Мы должны отправить иранского космонавта в космос, это будет осуществлено в сотрудничестве с другими странами, — цитирует его агентство Mehr.

Он также отметил, что США ввели санкции против трёх крупных космических ведомств, но «не остановили иранских учёных».

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал Тегеран изменить своё поведение. В противном случае, по словам политика, санкции против Ирана будут лишь ужесточаться. Американский лидер заявил, что для властей Исламской Республики настало время прекратить угрожать другим странам и сконцентрироваться на строительстве собственной. Он также отметил, что США «никогда не верили в постоянных врагов» и готовы принять дружбу всех, кто искренне стремится к миру и уважению. Рухани в ответ заявил, что Иран столкнулся с экономическим терроризмом со стороны Штатов.

Как ранее писал News.ru, Трамп подтвердил, что должностные лица США и Ирана рассматривали возможность проведения встречи президентов двух стран на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.