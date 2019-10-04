https://static.news.ru/photo/971193f2-e6c7-11e9-8250-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Christy Bowe/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что должностные лица США и Ирана рассматривали возможность проведения встречи президентов двух стран на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако контакт не состоялся из-за позиции, которую занял Тегеран.

Они пытались устроить встречу, но Рухани (Хасан Рухани, президент Ирана. — News.ru) хотел отмены санкций. И я на это сказал: вы, должно быть, шутите, — цитирует Трампа ТАСС .

Как писал News.ru, Дональд Трамп заявил, что направит в нижнюю палату американского Конгресса требование провести голосование по вопросу импичмента. Трамп также высказался на тему возможного торгового соглашения между США и Китаем. Президент Соединённых Штатов сказал, что не будет увязывать заключение такого договора с расследованием Пекина в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.