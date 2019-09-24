https://static.news.ru/photo/cb80ab58-dedb-11e9-9ef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран изменить своё поведение. В противном случае, по словам политика, санкции против Ирана будут лишь ужесточаться.

Американский лидер заявил, что для властей Исламской Республики настало время прекратить угрожать другим странам и сконцентрироваться на строительстве собственной. Он также отметил, что США «никогда не верили в постоянных врагов», и готовы принять дружбу всех, кто искренне стремится к миру и уважению, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что йеменцы поразили объекты в Саудовской Аравии несмотря на американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, тем самым унизив Вашингтон. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани. Политик добавил, что атака на нефтеперерабатывающие заводы показала слабость радиолокационных и оборонительных систем производства США.