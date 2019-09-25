https://static.news.ru/photo/3923746a-dfae-11e9-9cba-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Президент Ирана Хасан Рухани с трибуны 74-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что страна столкнулась с экономическим терроризмом со стороны Соединённых Штатов.

Выступаю от имени страны, которая противостоит самому безжалостному экономическому терроризму и отстояла своё право на независимость, развитие науки и технологий, — цитирует РИА Новости главу государства.

По его словам, власти США, угрожая другим странам, пытаются лишить Иран преимуществ участия в мировой экономике. Для этого Штаты, подчеркнул Рухани, использовали международную банковскую систему не по назначению.

Ранее News.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал Тегеран изменить своё поведение. В противном случае, по словам политика, санкции против Ирана будут лишь ужесточаться. Американский лидер заявил, что для властей Исламской Республики настало время прекратить угрожать другим странам и сконцентрироваться на строительстве собственной. Он также отметил, что США «никогда не верили в постоянных врагов» и готовы принять дружбу всех, кто искренне стремится к миру и уважению.