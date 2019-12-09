https://static.news.ru/photo/3e654010-1907-11ea-8a65-fa163e074e61_660.jpg Нино Бурджанадзе Фото: democrats.ge

Глава оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе поделилась своими впечатлениями от визита в российскую столицу.

Она оценила свою поездку позитивно, передаёт ТАСС.

На всех встречах, которые были анонсированы и проводились мною в Москве, можно было узнать, что политики России хотят улучшения грузино-российских отношений, — подчеркнула политик.

Бурджанадзе отметила, что говорила со всеми об освобождении задержанного в Южной Осетии врача Важи Гаприндашвили и встречала человеческое и политическое понимание. Власти РФ пообещали, что поспособствуют этому.

Я хочу также отметить и то, что политический кризис, который происходит в Грузии, я обсуждала на всех встречах. Я встречалась с очень влиятельными людьми. Представители власти России говорили, что это внутренние дела Грузии, они ни в коем случае не будут вмешиваться и заинтересованы, чтобы ситуация как можно скорее урегулировалась, — заключила она.

Как писал News.ru, Бурджанадзе извинилась за провокацию против РФ, произошедшую в июне во время работы Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

Инцидент, о котором вспомнила глава грузинской оппозиционной партии, произошёл 20 июня 2019 года. В ходе работы Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы РФ Юрий Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Это спровоцировало масштабные митинги в Тбилиси.