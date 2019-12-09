Глава оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе поделилась своими впечатлениями от визита в российскую столицу.
Она оценила свою поездку позитивно,
На всех встречах, которые были анонсированы и проводились мною в Москве, можно было узнать, что политики России хотят улучшения грузино-российских отношений, — подчеркнула политик.
Бурджанадзе отметила, что говорила со всеми об освобождении задержанного в Южной Осетии врача Важи Гаприндашвили и встречала человеческое и политическое понимание. Власти РФ пообещали, что поспособствуют этому.
Я хочу также отметить и то, что политический кризис, который происходит в Грузии, я обсуждала на всех встречах. Я встречалась с очень влиятельными людьми. Представители власти России говорили, что это внутренние дела Грузии, они ни в коем случае не будут вмешиваться и заинтересованы, чтобы ситуация как можно скорее урегулировалась, — заключила она.
Как писал News.ru, Бурджанадзе извинилась за провокацию против РФ, произошедшую в июне во время работы Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.
Инцидент, о котором вспомнила глава грузинской оппозиционной партии, произошёл 20 июня 2019 года. В ходе работы Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы РФ Юрий Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. Это спровоцировало масштабные митинги в Тбилиси.
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