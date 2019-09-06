https://static.news.ru/photo/afe77db4-d24b-11e9-b3ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Уголовное дело возбудило МВД Грузии после потасовки между депутатом партии «Альянс патриотов Грузии» Эмзаром Квициани и участниками протестного движения «Стыдно». По некоторым данным, во время инцидента, который произошёл у здания парламента, Квициани бил протестующих ногами.

Будут опрошены все участники инцидента, а также будут изучены записи, изъятые с камер видеонаблюдения, после чего действию будет дана соответствующая правовая оценка, — говорится в сообщении МВД Грузии.

8 сентября депутаты парламента рассматривали вопрос о доверии правительству под руководством Георгия Гахарии. Активисты «Стыдно» встали у служебного входа, чтобы устроить парламентариям «коридор позора». Когда был объявлен перерыв в заседании и Квициани вышел на улицу, протестующие встретили его криками «предатель». Он попытался кинуться на них, но полицейские его остановили. Позже грузинские телеканалы распространили кадры, где было видно, как Квициани бьёт ногой митингующих.

Как писал News.ru, участники движения «Стыдно» пригнали стадо из девяти овец к парламенту Грузии. Один из лидеров движения сказал журналистам, что «часть овец находится внутри здания», потому что только «овцы» могут получать приказы и нажимать на кнопки по голосованию.

Представители движения «Стыдно» в числе других оппозиционных партий и объединений более двух месяцев требовали отставки Гахарии с поста главы МВД, обвиняя его в жестоком разгоне митинга 20-21 июня в Тбилиси.