Грета Тунберг извинилась за свои слова о том, что политиков следует ставить «к стене». После выступления с этими словами на активистку обрушилась критика и обвинения, что она выступает за насилие. Шестнадцатилетняя шведка пояснила, что она сделала буквальный перевод со шведского языка, на самом деле в её родном языке выражение означает «нести ответственность».

Yesterday I said we must hold our leaders accountable and unfortunately said “put them against the wall”. That’s Swenglish: “att ställa någon mot väggen” (to put someone against the wall) means to hold someone accountable.

