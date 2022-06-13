«Гражданин, соврамши»: Клинтона обвинили в обмане РФ о нерасширении НАТО Историк Хомский: Клинтон обманывал Ельцина о расширении НАТО на восток

Фото: @billclinton/ Twitter/ Global Look Press

Билл Клинтон

Экс-президент США Бил Клинтон нарушил данное России обещание о нерасширении НАТО на восток. Об этом заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский. По его словам, Джордж Буш-старший ранее договорился с Михаилом Горбачёвым о том, что Альянс не продвинется на восток в обмен на вхождение Германии в состав блока. Клинтон также изначально соблюдал договорённости, но затем стал говорить противоположные вещи. Об этом Хомский рассказал в беседе с Massachusetts Peace Action.

Джордж Буш — старший выполнял свое обещание, в первые годы его преемник Билл Клинтон также следовал ему, однако в середине 1990-х он стал говорить противоположные вещи. <...> В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш — младший распахнул двери всем желающим, пригласив в Альянс даже Украину, — заявил Хомский.

При этом, по словам историка, Клинтон вводил в заблуждение своего российского коллегу Бориса Ельцина, утверждая, что использует подобную риторику только для внутренней американской аудитории в преддверии президентских выборов.

Ранее сам бывший президент США Билл Клинтон заявил, что во время нахождения у власти он предлагал коллегам из Москвы Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность России вступить в НАТО. Тогда связи Альянса и России развивались, отметил он.