Клинтон рассказал о предложениях Ельцину и Путину по вступлению в НАТО

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что во время нахождения у власти он предлагал коллегам из Москвы Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность России вступить в НАТО. Тогда связи Альянса и России развивались, отметил он в колонке, которую опубликовал Atlantic.

Всё это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чём я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину, — рассказал 42-й американский президент.

Клинтон не согласился с мнением, что в Вашингтоне тогда «игнорировали, не уважали и старались изолировать Россию». При этом политик признал, что НАТО расширялась на восток, не учитывая возражения Москвы. Клинтон считает выбранную тогда политику НАТО правильной.

Ранее стало известно, что Борис Ельцин в период правления устроил встречу с Биллом Клинтоном в туалете Кремля. Об этом рассказал бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко. По его словам, Клинтон был с визитом в Москве, он прилетел с женой Хиллари, она плохо относилась к выпивке мужа. Тогда Ельцин распорядился накрыть стол в мужском туалете, перенеся «вечеринку» туда, где их не заметит Хиллари.