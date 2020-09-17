Госдеп исключил масштабный конфликт между США и Китаем

https://static.news.ru/photo/5d2d8a88-f913-11ea-8dd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

В США уверены, что соперничество с Китаем не приведёт к масштабному конфликту. Об этом заявил помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл.

Наше соперничество с Китайской Народной Республикой не приведёт к конфликту. На самом деле за счёт конкуренции мы восстанавливаем баланс и стабильность в сферах, где США ранее позволяли Пекину нагнетать дисбаланс в ущерб всем остальным, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Вашингтон также будет искать сотрудничества с Пекином в тех сферах, где совпадают интересы. В качестве примера он привёл решение проблем в неравенстве в торговых отношениях и денуклеаризации КНДР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти должны подготовиться к отключению от долларовой платёжной системы, расчёты в которой проходят с использованием американской национальной валюты, если США всё-таки введут санкции. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами Фан Синхай. По его словам, речь идёт о SWIFT и системе межбанковских электронных клиринговых расчётов CHIPS.