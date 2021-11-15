Главу Генштаба Армении обвинили в поставках некачественного вооружения

Начальнику Генштаба Вооружённых сил Армении Артаку Давтяну предъявлено обвинение по делу о поставках некачественных ракет, сообщает газета «Грапарк» со ссылкой на собственный источник. Мера пресечения в отношении Давтяна пока не избрана.

Давтян обвиняется по делу экс-министра обороны Давида Тонояна и Давида Галстяна, которые подозреваются в хищении порядка 2,3 миллиардa драмов (около $4,7 млн), в совершении общественно опасных действий, а также в поставках Министерству обороны старых и непригодных артиллерийских снарядов.

Согласно полученной нами информации, в минувшую субботу начальнику генштаба вооруженных сил Армении Артаку Давтяну были предъявлены обвинения по делу о «некачественных ракетах», но мера пресечения не избрана, — сообщает издание.

Официального подтверждения в прокуратуре и Службе нацбезопасности Армении нет.

30 сентября Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил Тонояна в хищении денежных средств в особо крупных размерах. По версии следствия, он украл порядка 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн).

Экс-глава Министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку 20 ноября прошлого года. На этом посту его сменил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян, который в 1999 и ​2000 годах занимал должность министра обороны. Руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике из-за результата боевых действий в Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна была частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян.