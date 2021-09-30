Экс-министр обороны Армении задержан за хищение денег в крупном размере

Следственный департамент Службы национальной безопасности (СНБ) Армении обвинил бывшего министра обороны Давида Тонояна, возглавлявшего оборонное ведомство во время карабахской войны, в хищении денежных средств в особо крупных размерах и представил ходатайство в суд о его аресте, сообщает пресс-служба СНБ Армении. Обвиняемый подозревается в хищении порядка 2,3 млрд драмов (около $4,7 млн).

Уголовное дело возбуждено в связи с многочисленными нарушениями и превышением должностных полномочий при закупке необходимых боеприпасов для нужд ВС республики. Вместе с Тонояном также задержан торговец оружием Давид Галстян.

Как сообщалось ранее, экс-глава Министерства обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку 20 ноября прошлого года. На этом посту его сменил главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян, который в 1999-м и ​2000 году занимал должность министра обороны. Руководство Вооружённых сил Армении подвергалось критике гражданами из-за результата боевых действий в Карабахе. Очевидно, отставка Тонояна была частью перестановок в правительстве, которые анонсировал премьер Никол Пашинян.

В ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Карабах вошли российские миротворцы, которые теперь следят за режимом прекращения огня.