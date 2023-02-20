Главреда Arzamas не пустили в Грузию Журналиста и писателя Филиппа Дзядко не пустили в Грузию

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Филипп Дзядко

Главного редактора проекта Arzamas Филиппа Дзядко не пустили в Грузию, об этом сообщила в Telegram журналистка Екатерина Котрикадзе (включена Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, мужчину всю ночь продержали в одном из грузинских аэропортов.

Филиппа Дзядко не пустили в Грузию, — написала Котрикадзе.

В беседе с Paper Kartuli Дзядко рассказал, что сотрудники пограничного пункта пытаются отобрать у него телефон. На встречу к нему выехал адвокат, журналист проживает в Грузии больше года.

Грузинские пограничники стали чаще отказывать во въезде россиянам с оппозиционными взглядами. Так, ранее стало известно, что в Грузию не пустили редактора подкастов «Холода» Алексея Пономарева. Как рассказали его коллеги, журналист летел в Тбилиси из Риги, однако в грузинском аэропорту пограничники, продержав его на границе около получаса, выдали Пономареву документ об отказе во въезде «по иным причинам».

Кроме этого, в первой половине ноября 2022 года пограничные службы Грузии отказали во въезде журналистке издания «Проект» Екатерине Арениной, активистке Pussy Riot Веронике Никульшиной (включена Минюстом РФ в список иноагентов) и менеджеру «Медиазоны» (включена Минюстом РФ в список иноагентов) Гале Латыговской. Как рассказали женщины, причины отказов озвучены не были.