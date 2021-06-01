Глава грузинского Минздрава заразилась коронавирусом после вакцинации

https://static.news.ru/photo/fdb6062a-c2d9-11eb-9110-96000091f725_660.jpg Екатерина Тикарадзе Фото: moh.gov.ge

Глава грузинского Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусной инфекцией через два месяца после прохождения вакцинации от COVID. Руководитель ведомства прививалась препаратом AstraZeneca. Об этом сообщили в пресс-службе министерства, пишет издание «Новости Грузии».

Тикарадзе вакцинировалась в марте. После подтверждения диагноза министр самоизолировалась. Как рассказали в ведомстве, она чувствует себя хорошо и продолжает работать в дистанционном формате.

Остальные сотрудники министерства, с которыми контактировала инфицированная, также переведены на самоизоляцию.

В марте прошлого года глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок оказался инфицирован COVID-19. Министр самоизолировался у себя дома. О заражении Хэнкок сообщил, выложив видеозапись в Twitter. Он рассказал, что сдал анализ на наличие инфекции в организме по совету медицинского персонала.