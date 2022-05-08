Глава ЦРУ заявил, что позиция Москвы не сдержит расширение НАТО Глава ЦРУ Бёрнс: позиция России не сдержит вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Уильям Бёрнс / Фото Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что США и их союзники должны серьёзно относиться к заявлениям Москвы о недопустимости расширения НАТО. Однако, по его словам, это не может быть сдерживающим фактором в вопросе возможного присоединения к Альянсу Финляндии и Швеции, сообщает РИА Новости.

Нам следует серьёзно относиться к тем вопросам, которые [президент РФ Владимир Путин] поднимает, однако ничто из этого не будет сдерживающим фактором в случае, если Финляндия и Швеция будут двигаться по пути вступления в НАТО, а альянс примет решение о своём расширении, — подчеркнул глава ЦРУ.

Бёрнс добавил, что в любом случае в Хельсинки и Стокгольме должны сами решать вопрос о вступлении в НАТО.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России. Мы предупреждаем Хельсинки и Стокгольм о последствиях, отметила она.