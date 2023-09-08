Германия осудила выборы в новых регионах России МИД Германии назвал выборы в новых регионах России пропагандистской акцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел Германии назвало выборы в новых регионах России пропагандистской акцией, говорится в заявлении на странице в Twitter (X). МИД ФРГ осудил Москву за организацию избирательного процесса в ДНР, ЛНР, Крыму, Херсонщине и на Запорожье.

Россия разрешает «голосование» в украинских регионах, — Донецкой и Луганской областях, Крыму и некоторых частях Херсонской и Запорожской областей. Это не более чем прозрачная пропагандистская акция. Мы не признаем попытку захвата земель со стороны России, — говорится в заявлении МИД ФРГ.

8 сентября Telegram-канал SHOT сообщил об атаке беспилотников на избирательные участки в Херсонской области. По данным канала, БПЛА ВСУ целились по месту голосования в Скадовске, также были удары дронов по участкам в Новой Каховке и Збурьевке. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

7 сентября ФСБ сообщила о предотвращении терактов, планировавшихся украинскими диверсантами перед выборами в ДНР. Силовики обнаружили тайник с большим количеством оружия и боеприпасов, организованной членами ДРГ.

Ранее Госдепартамент США пригрозил новыми санкциями за поддержку выборов в новых регионах. В американском дипведомстве не исключили, что под очередные рестрикции подпадут в том числе наблюдатели. В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты никогда не признают территориальных претензий РФ на какие-либо бывшие территории Украины.