Генсек НАТО предложил провести заседание с Россией в 2022 году

НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, организация готова к содержательному диалогу с Москвой, сообщает ТАСС.

Я намерен собрать заседание Совета Россия — НАТО в начале следующего года, чтобы сесть и обсудить эти серьёзные вопросы [по ситуации вокруг Украины], — сказал он на брифинге в Брюсселе.

Также Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией. Он считает, что решение Киева о вступлении в Альянс не является предметом для компромисса и переговоров с РФ. У всех стран Европы, включая Украину, есть право самим выбирать свой путь. В то же время генсек НАТО добавил, что любой диалог с РФ должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности, с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Столтенберг выступил против предложения России к Альянсу отказаться от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдёт на уступки в вопросах обеспечения безопасности союзников.