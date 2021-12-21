Столтенберг: вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией

Вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, решение Киева о вступлении в Альянс не является предметом для компромисса и переговоров с РФ. У всех стран Европы, включая Украину, есть право самим выбирать свой путь, сообщает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что страны — члены НАТО по-прежнему придерживаются единой позиции в отношении России. По его словам, любой диалог с РФ должен строиться на уважении основных принципов, на которых построена европейская безопасность.

Мы никогда не пойдём на компромисс по нашему праву защищать всех союзников и праву всех стран Европы, в том числе Украины, выбирать свой путь, — сказал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что РФ сохраняет большое количество военных у границы с Украиной и продолжает стягивать туда новые войска.

Министерство иностранных дел России ранее опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Столтенберг выступил против предложения России к Альянсу отказаться от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдёт на уступки в вопросах обеспечения безопасности союзников.