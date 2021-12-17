В НАТО выступили против предложения России отказаться от расширения Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения России об отказе Альянса от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдет на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права народа решать свою судьбу, пишет Le Journal du Dimanche.

Мы никогда не пойдём на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права каждого народа, включая Украину, решать свою судьбу. Украина является суверенным государством и, соответственно, имеет право защищать себя, как это разрешено Уставом ООН, — подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что Украина имеет право попросить помощи для этого. По его словам, он не видит, как это может угрожать России, «которая является агрессором в этом конфликте». Глава НАТО пояснил, что решимость Альянса поддерживать Киев обусловлена якобы наблюдаемым «большим скоплением сил» на российской территории вдоль украинской границы.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало на своём сайте проекты соглашений по безопасности с НАТО и, в частности, с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение и присоединение к НАТО Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.