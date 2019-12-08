https://static.news.ru/photo/fd2b20da-19e0-11ea-bdc2-fa163e074e61_660.jpg Корвет Commandant Birot ВМФ Франции Фото: Архип Верещагин/ТАСС

Корабль французской армии Commandant Birot покинул акваторию Чёрного моря. Он находился на этой территории 19 дней.

Судно посещало грузинский город Батуми, где принимало участие в учениях с местной Службой береговой охраны, передаёт «Интерфакс». Кроме того, оно заплывало в украинскую Одессу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два первых универсальных корабля-дока заложат в Керчи в 2020 году. ВМФ России сможет принять их в свой состав в 2025 и 2026 годах. Корабли будут аналогами вертолётоносцев типа «Мистраль». Не исключено, что позже серия подобных кораблей будет продолжена. Российские вертолётоносцы смогут нести 12–16 боевых машин.