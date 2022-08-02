Flightradar24: спецборт США вылетел из Куала-Лумпура Flightradar24: спецборт ВВС США вылетел из Куала-Лумпура и движется в направлении Сингапура

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Спецборт ВВС США вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпура в 15:42 по местному времени (10:42 мск) и движется в направлении Сингапура, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. Речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 09-0540. Данный тип воздушных судов перевозит членов американского конгресса, однако находится ли на борту спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, неизвестно.

Иностранные СМИ сообщают, что в небе вокруг Тайваня находятся американские самолеты наблюдения.

Поездка Пелоси на Тайвань может стать первым с 1997 года визитом американского представителя высокого ранга. По мнению экспертов, встреча может усугубить набирающую обороты напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина. Китай неоднократно предупреждал о рисках в случае визита политика и возможности ввести бесполетную зону, чтобы не допустить встречу чиновницы с властями Тайваня.

Издание Global Times ранее отметило, что приезд американского представителя на остров грозит стать поводом для «большой войны». Аналитики рекомендовали американскому лидеру подумать о возможном военном или стратегическом ответе китайских властей.

Азиатское турне Пелоси началось 30 июля. Она планировала посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею, Японию, а также Тайвань.