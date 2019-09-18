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Несмотря на меры британских властей, риск жёсткого Brexit сохраняется. Страна может выйти из Евросоюза без ратифицированного соглашения об условиях этого «развода».

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарной сессии Европарламента, передаёт РИА Новости .

Риск из-за отсутствия договорённости остаётся реальным, — подчеркнул Юнкер.

Парламент Великобритании в сентябре принял закон, предотвращающий Brexit без ратифицированного договора, если его условия не согласуют и утвердят до 19 октября. В этом случае Лондону придётся просить продлить срок Brexit. Однако решение об отсрочке остаётся за советом глав государств, остающихся в Евросоюзе.

После встречи Юнкера с британским премьером Борисом Джонсоном 16 сентября стало известно, что ЕС до сих пор не получил от Лондона предложений по Brexit, писал News.ru. Ответственность за то, чтобы предложить функциональные с правовой точки зрения решения Юнкер возложил на Великобританию.