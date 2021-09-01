«Это уже фантазии»: в Совфеде оценили идею переименовать Украину

В Совете Федерации отреагировали на предложение советника президента Украины Алексея Арестовича по переименованию страны. В беседе с NEWS.ru сенатор Сергей Цеков назвал эту идею фантазией.

Арестович много чего сказал за последние три месяца. С названием [страны] это уже его фантазии, — заявил Цеков.

Политик убеждён, что это собственная инициатива Арестовича для объединения общества Украины. Он считает, что за этим предложением ничего серьёзного не последует.

Украине надо предпринимать очень серьёзные реформы во внутренней и внешней политике: прежде всего отказаться от тотальной ревизии истории, искоренения всего русского и российского с территории Украины, придания русскому языку статуса государственного, немедленного восстановления нормальных отношений с Россией, — считает сенатор.

Ранее Арестович предложил сменить название страны на Русь-Украину. Он считает, что нужно отобрать бренд «русские» у России, и подчеркнул, что политики работают над этим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила свой вариант названия. Она считает, что страна должна называться Укрусь.