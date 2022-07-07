ЕС и Украина попытались приостановить участие России во ВТамО Замглавы ФТС Давыдов заявил, что ЕС и Украина пытались приостановить участие РФ во ВТамО

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Первый замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что Евросоюз и Киев пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Он назвал заявление представителей Киева и Брюсселя «абсолютно незаконным». По его словам, российская сторона призывает не создавать препятствия движению гуманитарных и жизненно важных товаров, пишет РИА Новости.

Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации, — рассказал Давыдов.

Он отметил, что России удалось добиться принятия резолюции, «в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит исключительно от решения немецких властей. Он пояснил, что наполнение трубопровода топливом идёт из России, о чём в Германии забывают. С подобным предложением выступил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст из-за бедственного положения с поставками газа в стране. Парламентарий добавил, что Москва не заинтересована в помощи немцам в условиях санкций. По его словам, России интересны долгосрочные контракты на поставку энергоносителей.