Эрдоган подчеркнул важность мира в поздравлении Путину в День Победы

https://static.news.ru/photo/cca1c73c-91f6-11ea-b927-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Xinhua/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину. Он поздравил россиян с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Эрдоган отметил, что мировая война «принесла человечеству большие страдания», а советскому народу стоила миллионов жизней, поэтому важно помнить о мире.

Этот юбилей даёт нам возможность самым ярким образом напомнить о ценности мира во всём мире. <...> Я хочу еще раз подчеркнуть важность совместных усилий Турции и России для поддержания мира и стабильности в регионе, — цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий президент пожелал «дружественному российскому народу» благополучия и скорой победы над коронавирусом, который «негативно влияет на всё человечество».

Как писал NEWS.ru, в мае турецкие учёные начали тестировать на людях препарат для лечения пациентов с COVID-19 после успешных испытаний в лаборатории.