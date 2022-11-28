Эрдоган оценил перспективы дипломатического решения украинского кризиса Эрдоган: реализация зерновой сделки показала возможность дипломатии на Украине

Фото: Mustafa Kaya/XinHua/Global Look Press

Договоренности по зерновой сделки продемонстрировали наличие возможностей для дипломатического решения ситуации на Украине, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости. Он добавил, что турецкая сторона нацелена не прекращение конфликта между Россией и Украиной.

В эти трудные дни, когда гуманитарные ценности подвергались испытаниям, Турция поделилась своими средствами с теми, кто в них нуждается. Мы с первого дня интенсивно работали над прекращением конфликта между Россией и Украиной. Мы показали, что дипломатическое решение возможно благодаря зерновому коридору через Черное море и соглашению об обмене пленными. Кризис, начавшийся с эпидемии и продолжившийся с ростом цен на энергоносители, продолжается, приобретая новое измерение, — заявил Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что зерновая сделка была продлена на 120 дней. Он уточнил, что решение было единогласно поддержано Турцией, ООН, Россией и Украиной. Срок действия зерновой сделки должен был закончиться 19 ноября.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в подготовке продления действия зерновой сделки есть положительные подвижки. Однако сначала, по его словам, необходимо обеспечить полное выполнение прежних договоренностей.