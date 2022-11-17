Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней

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Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней. В своем Twitter он написал, что решение было единогласно поддержано Турцией, ООН, Россией и Украиной. Срок действия зерновой сделки должен был закончиться 19 ноября.

В результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, Соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, Организацией Объединенных Наций, Российской Федерацией и Украиной, — сообщил Эрдоган.

Ранее о продлении зерновой сделки сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Также он рассказал, что власти Украины обратились к партнерам по зерновой сделке с предложением продлить ее минимум на год и добавить к ней порт Николаева.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в подготовке продления действия зерновой сделки есть положительные подвижки. Однако сначала, по его словам, необходимо обеспечить полное выполнение прежних договоренностей.